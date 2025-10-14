Este miércoles trasladan a Pablo Laurta a Concordia, donde será imputado por el crimen de Martín Palacio

La Jefatura Departamental Concordia informó que este miércoles será trasladado desde Gualeguaychú el ciudadano uruguayo Pablo Laurta, acusado por el homicidio del remisero Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y mutilado días atrás en un camino vecinal en Puerto Yeruá, departamento Concordia. Según supo ANÁLISIS, el arribo del detenido está previsto para las 9, con el fin de prestar declaración indagatoria ante la fiscalía local, a cargo de Daniela Montangie.

El anuncio se da en el marco de la investigación que conmocionó a Entre Ríos y Córdoba, donde Laurta es señalado como responsable de tres homicidios: dos femicidios en Córdoba y el crimen de Palacio en Entre Ríos. Además del secuestro de su hijo de cinco años.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, confirmó los avances en la causa y calificó al detenido como “una verdadera mente criminal, metódica, que manejó todas las variables con plena conciencia de sus delitos”. Acompañado por el jefe de Policía, Claudio González, y los jefes departamentales José María Rosatelli (Concordia) y Luis Alberto Báez (Gualeguaychú), el ministro detalló el recorrido del sospechoso y la labor policial que permitió su captura.

Según precisó Roncaglia, Laurta llegó a Concordia el 7 de octubre, donde contrató al remisero Martín Palacio para que lo trasladara hasta Rafaela, Santa Fe. Esa misma noche, el chofer dejó de comunicarse con su familia y, días más tarde, su vehículo Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba.

Tras una intensa búsqueda, la Policía logró detener a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, donde fue hallado con una pistola cargada y lista para disparar, y rescatar a su hijo -que hoy cumplió seis años- que estaba con él, quien fue puesto bajo resguardo del Copnaf.

El ministro destacó la labor coordinada entre las fuerzas de Entre Ríos, Córdoba y Uruguay, y confirmó que tras la audiencia en Concordia, Laurta será trasladado a Córdoba, donde deberá responder también por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

“Hubo una mentalidad criminal metódica. Todo esto obedeció a un plan. Laurta tuvo un plan para venir y asesinar a estas dos mujeres y a Martín”, afirmó Roncaglia.