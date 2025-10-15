Básquet: Obras terminó con el invicto de Rocamora en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora perdió su invicto en la Liga Femenina de Básquet, fue ante Obras Sanitarias.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora perdió por 75 a 52 frente a Obras Sanitarias, en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquet. Con un doble doble de 12 puntos y 10 rebotes Candela Gentinetta fue la figura de la cancha en el equipo ganador, en tanto que Paula Santini, en el local, quedó muy cerca gracias a sus 18 puntos.

Tomás de Rocamora hizo bien las cosas en los primeros cinco minutos donde estuvo tres veces adelante en el marcador, pero apariciones de Florencia Chagas y Candela Gentinetta volcaron el trámite a favor de Obras que se marchó arriba 8-19.

En el segundo cuarto Sabrina Scévola tuvo que gastar su segundo tiempo muerto cuando el tablero quedó 14-31. A Obras, además, se le abrió el aro de a tres hasta que sacó una diferencia de 20 puntos.

Todo le fluyó al elenco Tachero, donde las 12 jugadoras tuvieron minutos o segundos y nueve terminaron anotando (18-39). Schunk fue la destacada de las Rojas en la primera parte mientras que Paula Santini alzó la bandera de la batalla en el segundo tiempo. Pero a cada intento de Rocamora llegó una respuesta de Obras mayormente con triples (35-57).

Los bombazos del equipo de Javier Ielmini le permitieron seguir siempre arriba de los 20 puntos, fueron 12 en total con seis en cada tiempo. Padilla, Tapari -también goleadora con 12-, Bosque y González fueron las otras que se destacaron con 2 cada una.

Tomás de Rocamora luchó con sus armas y lo hizo hasta donde el rival lo dejó. De esta forma se cerró este comienzo con 3-1 de local y saldo más que positivo.