El Teatro 3 de Febrero celebra su 117°aniversario con actividades durante octubre

Desde su inauguración en 1908, el Teatro se ha consolidado como un emblema de la cultura paranaense y un espacio de encuentro para las artes escénicas, la música y la memoria colectiva de la ciudad. En este nuevo aniversario, se invita a recorrer su historia, disfrutar de su presente artístico y reconocer su valor patrimonial.

De esta manera, el Teatro Municipal 3 de Febrero celebra 117 años de arte, cultura y comunidad, reafirmando su rol como espacio de referencia para las y los artistas de Paraná y la región.

Actividades

Visitas guiadas especial aniversario

Miércoles 15 y martes 21 de octubre – 10

Teatro Municipal 3 de Febrero

Recorridos guiados por los distintos espacios del coliseo, con relatos sobre su historia, arquitectura y anécdotas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Conciertos didácticos – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Jueves 16 de octubre

14:30 (Nivel Inicial y Primario)

16 (Nivel Secundario)

En el marco del programa "A Toda Orquesta", impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá dos conciertos didácticos destinados a instituciones educativas de toda la provincia.

Las escuelas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a atodaorquestaer@gmail.com, indicando cantidad de asistentes y nivel educativo.

Concierto aniversario – Encuentro de guitarras entrerrianas

Sábado 18 de octubre – 20

Entrada libre y gratuita

En el marco del 117° aniversario del Teatro y los 80 años de la Asociación Mariano Moreno, la Fundación Eslovena Slovenski Duh organiza un concierto homenaje que reunirá a tres destacados intérpretes de la provincia: Eduardo Isaac, Silvina López y Ernesto Méndez.

El espectáculo propone un cruce entre la herencia cultural eslovena y la voz de la guitarra entrerriana, símbolo de identidad y pertenencia. Será una velada especial dedicada a la música, la memoria y la unión de las comunidades que enriquecen el patrimonio cultural de Entre Ríos.

Ciclo de charlas "Pensar Paraná" – Edición especial Teatro

Martes 21 de octubre – 18

Foyer del Teatro Municipal 3 de Febrero

La jornada estará dedicada a la historia del coliseo y su vínculo con la ciudad. Participarán Jorge Riani, quien abordará la historia del Teatro y su valor patrimonial; Juan José Battistutti, con una exposición sobre los trenes y tranvías de Paraná; y Claudio Cañete, con un repaso por la historia de los cines locales. La moderación estará a cargo de Carina Camino.