La industria sigue sin repuntar: los sectores y rubros más afectados

En agosto, la industria manufacturera utilizó el 59,4% de su capacidad instalada. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles y registró así el peor octavo mes del año desde 2020 en plena pandemia, cuando arrojó 58,4%.

Si bien el dato aumentó 1,2 puntos con respecto a julio, la cifra quedó por debajo del 60% de su máximo potencial por noveno mes consecutivo. La última vez que superó ese valor fue en noviembre de 2024, cuando quedó en 62,3%. En términos interanuales también quedó por detrás: en el mismo mes de 2023 el uso de la capacidad era del 61,2%.

Si se comparan los meses de agosto de toda la serie de los últimos cinco años, el nivel se ubica por debajo de todos los registros. Por ejemplo, en agosto de 2023 el uso de la capacidad instalada estuvo en el 67,9%. Más alto estuvo en 2022, con 69,6%, mientras que agosto de 2021 cerró en 64,4%.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (86,1%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (66,6%), papel y cartón (61,4%) y sustancias y productos químicos (60,1%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), productos del tabaco (46,9%), metalmecánica excepto automotores (44,4%), productos de caucho y plástico (42,1%) y productos textiles (41,5%).

Sector por sector

En agosto de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, que registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 44,4%, inferior al registrado en agosto de 2024 (50,8%).

Según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), varios rubros presentan en agosto un menor nivel de actividad respecto del mismo mes del año anterior, como maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico y productos de metal.

Por su parte, los productos de caucho y plástico presentan en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,1%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,7%), como consecuencia de los niveles más bajos de fabricación de neumáticos y de manufacturas de plástico.

Según el IPI manufacturero, la producción de neumáticos muestra una disminución de 39,8% y las manufacturas de plástico, de 5,3% con respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, la industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,3%, inferior al de agosto de 2024 (59,9%), relacionado con la baja de la producción en las terminales automotrices.

Además, los productos textiles registran en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 41,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (50,4%), como consecuencia de los menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón.

Los productos del tabaco muestran en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,9%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (54,4%), como consecuencia de la menor producción de cigarrillos.

(Fuente: El Cronista)