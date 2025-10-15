Policías y personal del Servicio Penitenciario recibirán un bono no remunerativo de $34.000

El Gobierno provincial decretó el pago de un bono extraordinario de $34.000 por tres meses -de octubre a diciembre- para agentes de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario. Se prevé que se haga efectivo junto a los haberes desde el próximo cronograma de pagos.

El decreto 2819/2025 tiene fecha del 14 de octubre. Según supo Ahora, allí se aclara que la suma será fija mensual de carácter extraordinario, no remunerativa, no bonificable y no acumulativa $34.000 por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Por un lado, será para “todos los funcionarios policiales en actividad que durante dichos meses desarrollen tareas específicas previstas en los Artículos 4º y 5º del Decreto Nº 3506/10 MEHF con las modificaciones introducidas por los Decretos Nº 1853/13 MEHF, Nº 1/14 MEHF y Nº 4816/14 MEHF y que presten servicios en la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, en la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, en la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y en la Dirección General Drogas Peligrosas, excluyendo de la percepción de la suma fija otorgada por el presente, a los Señores Directores y Subdirectores de las citadas Direcciones”.

Por otro lado, la misma suma fija será para “todo el personal penitenciario en actividad que desarrolle tareas en las Unidades Penales de la Provincia y que cumpla funciones en forma efectiva por más de 25 días al mes”.

El decreto lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Hacienda y Finanzas Fabián Boleas y el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia.