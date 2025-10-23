Sigue hasta 2028: Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami

Lionel Messi le puso la firma a su nuevo contrato con Inter Miami y confirmó su continuidad hasta 2028. En medio de la construcción del estadio nuevo, Las Garzas hicieron oficial que La Pulga seguirá en la franquicia donde juega desde hace ya dos años.

"Está en casa", fue el elocuente mensaje con el que Inter Miami anunció la continuidad de Messi en el club. En un video publicado en las redes sociales de la institución, la Pulga aparece de traje, observa su nuevo contrato, le pone la firma y sonríe antes de que la cámara muestre que se encuentra en medio de la construcción de la cancha nueva de Las Garzas.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", fueron las palabras con las que el capitán del equipo se refirió a su continuidad en el equipo.

A mediados de septiembre se supo que el capitán de la selección argentina encaminaba su renovación con el club de la MLS. Incluso, ya se especulaba con verlo jugar hasta los 40 años, dado que se indicaba que la renovación sería "por más de un año". Finalmente, será por dos, por lo que efectivamente llegará a los 40 como futbolista.

Que el anuncio además haya sido en la construcción del estadio nuevo no es un dato menor. El Freedom Park es la obra más ambiciosa del club, con capacidad para 25 mil espectadores, 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación. Además, dejará Fort Lauderdale para mudarse al corazón de Miami, a pasos del aeropuerto internacional de la ciudad.

De esta manera, la presentación del Freedom Park será en 2026 y podrá contar con Lionel Messi en el césped. Además, el jugador llegará al Mundial 2026 como futbolista de Las Garzas y continuará allí un tiempo más, a la espera de saber cómo y dónde termina su carrera, consigna TyC Sports.

Poco después del anuncio, quien recurrió a las redes sociales para dejarle un especial mensaje al argentino fue David Beckham, uno de los dueños del club: "Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión fue la de traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos al mejor jugador de todos los tiempos a nuestra ciudad. Hoy, me hace muy feliz que siga tan comprometido como siempre y que todavía quiera usar el color rosa de Miami y nuestro equipo. Como dueño, tener a un jugador que ama el juego tanto como él, y que ha hecho tanto por el juego en este país para inspirar a las próximas generaciones, me siento muy afortunado. Gracias, Leo".