Se realizará un concierto en homenaje a Reinaldo Zemba en el Teatro 3 de Febrero

Este jueves a las 20, el Teatro 3 de Febrero será sede de un emotivo homenaje al maestro Reinaldo Zemba, quien dirigió durante más de tres décadas la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.El concierto, con entrada libre y gratuita, se realizará con ingreso por orden de llegada.

La propuesta integra el programa de actividades por los 80 años de la Asociación Mariano Moreno, y cuenta con la organización conjunta de la Asociación Verdiana, la Orquesta de Cámara de la Uader y la propia Asociación Mariano Moreno.

Reconocido en 2010 como director honorario de la Sinfónica entrerriana, Zemba dejó una huella profunda en la vida musical de la provincia. Su formación comenzó en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió Dirección Orquestal con Mariano Drago Sjanec, y se amplió con instancias de perfeccionamiento en escenarios internacionales. Entre ellas se destacan el curso dictado por Hans Swarowsky en el Teatro Colón (1975) y el Meisterkurs de la Academia de Verano del Mozarteum de Salzburgo (Austria, 1977), donde trabajó con Otmar Suitner, Peter Schwarz y Herbert von Karajan, gracias a una beca obtenida por concurso.

A lo largo de su trayectoria, también condujo la Orquesta de la Universidad Nacional de Tucumán y la Sinfónica Provincial de Santa Fe, y fue director invitado en diversas agrupaciones internacionales, entre ellas la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música de Bogotá, la Sinfónica Municipal de Montevideo, la Sinfónica de Manitowoc (Wisconsin, EE.UU.) y la Orquesta de la Radio Nacional de Dinamarca.

En 1986 viajó a la entonces Checoslovaquia invitado por su gobierno, donde dirigió la Orquesta Sinfónica Estatal del Norte de Bohemia (Teplice), interpretando la Rapsodia “Taras Bulba” de Janáček, y la Filarmónica de Moravia (Olomouc). Dos años más tarde, participó de un intercambio entre Argentina y Polonia, presentándose con la Orquesta Filarmónica Báltica de Gdansk y la Filarmónica de Wroclaw.

Además de su labor artística, Zemba desarrolló una destacada tarea docente en la Escuela Superior de Música de Paraná y en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, donde fue profesor titular y asociado de las cátedras de Dirección General y Dirección Orquestal.