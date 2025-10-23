Argentina obtuvo una holgada victoria ante Ecuador con aporte entrerriano

Este miércoles por la tarde la selección argentina de básquet femenino U17 se presentó por tercera vez en el Campeonato Sudamericano. En el estadio UENO Cop Arena de Asunción, Paraguay, el combinado dirigido por Paula Budini enfrentó a Ecuador en el marco del Grupo A, por el que ya venció a Uruguay y Brasil.

El partido fue para la Argentina de punta a punta. El combinado argentino fue superior a lo largo de todo el encuentro y por eso firmó una holgada victoria por 65-35. Durante el primer tiempo solo permitió 19 puntos (cuatro en el primer cuarto y 15 en el segundo), mientras que durante la segunda mitad solo le anotaron 16 unidades (5 y 11).

Las entrerrianas Florencia Losada y Santina Cherot tuvieron acción durante este partido. Losada anotó dos puntos, tomó siete rebotes y recuperó cuatro posesiones; mientras que Cherot, que venía de ser la goleadora ante Brasil, convirtió nueve tantos, tomó seis rebotes, otorgó una asistencia y recuperó dos posesiones.

Argentina llega bien parada al cierre de su actuación en el Grupo A. Con récord 3-0, el rival de este jueves será Bolivia (récord 0-2) a partir de las 15. El viernes la Argentina quedará libre y el sábado disputará las semifinales dependiendo de la ubicación que ocupe finalmente en el grupo.

-SÍNTESIS-

Argentina 65-35 Ecuador.



Parciales: 11-4 // 34-19 (23-15) // 46-24 (12-5) // 65-35 (19-11).



Formaciones:

ARGENTINA (65)

*Sofía González: 5pts, 3rbs, 3as, 2per, 1rec.

*Francisca Canello: 10pts, 9rbs, 1as, 3per, 1rec.

*Pilar Pajello: 8pts, 1rb, 1per.

*Catalina Creolani: 5rbs, 2as, 1rec.

*Sofía Novoa: 11pts, 2rbs, 1as, 1per.

Florencia Losada: 2pts, 7rbs, 2per, 4rec.

Delfina Alves da Florencia: 4pts, 9rbs, 1as, 3per, 1rec.

Santina Cherot: 9pts, 6rbs, 1as, 1per, 2rec.

Sofía Lombardero: 6pts, 5rbs, 1as, 2per, 2rec.

Renata Scordo: 6pts, 8rbs, 1per, 2rec.

Matilda Campo: 2pts, 4rbs, 1rec.

Isabella Roldán: 2pts, 7rbs, 3per.

DT: Paula Budini.



ECUADOR (35)

*Angie Ramos: 2rbs, 1as.

*Daira Salazar: 3pts, 3rbs, 2per, 1rec.

*Briana Sánchez: 2pts, 3rbs, 1as, 3per, 2rec, 2ta.

*Luisana Mosquera: 4pts, 2rbs, 1as, 2per, 1rec.

*Lian Benalzacar: 3pts, 1as, 1per, 3rec.

Mara del Rosario: 6pts, 1rb, 3as, 5per.

Renata Villarreal: 1as, 1per.

Danna Moreira: 6pts, 2rbs, 1as, 1per, 1rec.

Sandra Chuya: 9pts.

Jennifer Vargas: 1rb, 2per.

Shanandra Valenzuela: 1rb, 3per.

Jade Maldonado: 2pts, 2rbs.

DT: Laura Cors.



Árbitros: Roberto Fernández - María Sanabria González - Eduard Riañe.



Estadio: UENO Cop Arena, Asunción (Paraguay).