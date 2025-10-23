Mariano Werner lideró uno de los entrenamientos del TC Pick Up

El autódromo Roberto Mouras recibió en la mañana de este jueves los primeros entrenamientos del TC Pick Up. Los dos se desarrollaron en el marco de la novena fecha del campeonato, con la Copa ya en juego.

En el primero de los ensayos se destacó el paranaense Mariano Werner. Luego de dos intentos, el de Toyota obtuvo un tiempo de un minuto, 28 segundos y 22 milésimas. Segundo quedó Matías Rodríguez, a 124 milésimas; y tercero fue Tomás Abdala, a 197.

En la segunda práctica la cuestión cambió. Javier Jack fue quien comandó las posiciones con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 128 milésimas surgido de seis vueltas por el circuito. Segundo quedó Juan Gianini, a 693 milésimas; y tercero fue Germán Todino, a 723. El paranaense quedó cuarto a 760 milésimas, aunque mejoró su propio registro.

Este mismo jueves por la tarde continuará la actividad. Será a partir de las 16.23 con la clasificación, ocasión en la que las 19 camionetas que conforman la categoría saldrán a buscar el mejor registro posible para la partida en las series.

La acción seguirá el viernes con la disputa de las series as las 12.05 y 12.28. La final, en tanto, comenzará a las 16.20, poniéndole punto final a la fecha. Esta jornada se adelantó debido a que este domingo serán las elecciones legislativas a nivel nacional.