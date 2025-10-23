Llega un sistema frontal a Entre Ríos: elevaron a naranja el alerta por tormentas, lluvias y granizo

Se anuncian lluvias y tormentas para la provincia en las próximas horas. En algunas zonas se anticipan hasta 100 milímetros de lluvias acumuladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que un sistema frontal llegará a Entre Ríos desde las primeras horas de este viernes. Este fenómeno provocará un cambio en las condiciones del tiempo.

Se pronostican lluvias abundantes y tormentas fuertes, sobre todo en horas de la madrugada y especialmente en los departamentos del oeste de la provincia. En esa zona elevaron a naranja el alerta.

Cabe señalar que el sistema frontal provocará un alivio en las temperaturas. Este jueves se esperan máximas de hasta 32 grados, mientras que desde este viernes bajarán las térmicas significativamente.

Alerta amarillo

El alerta amarillo por tormentas incluye a los 17 Departamentos y se extiende desde la madrugada hasta la noche de este viernes.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta naranja

El alerta naranja se informó especialmente para este viernes de mañana en siete Departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.