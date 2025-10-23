Entre Ríos se recuperó en la disputa del Campeonato Argentino de Hockey U19

Este jueves continuará la disputa del Campeonato Argentino de Selecciones tanto para el equipo de Caballeros como el de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey. Ambos elencos cerraron el primer día de competencia con una victoria y esperan repetir para poder continuar en el torneo.

Torneo Caballeros

El equipo de Caballeros de la FEH forma parte de la Zona D del campeonato que se está disputando en Mendoza y este miércoles disputó dos encuentros. El primero fue derrota para por 3-2 ante la Asociación Litoral, mientras que en el segundo se impuso a la Asociación Riojana por 5-0 con cinco tantos de Genaro Molteni.

Este jueves habrá acción nuevamente para el equipo entrerriano, que desde las 8.30 enfrentará a la Federación Tandilense en un duelo que definirá su destino en la continuidad del torneo.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

2-3 vs. Litoral.

5-0 vs. La Rioja.



-Jueves 22/10:

8.30: vs. Federación Tandilense.

Torneo Damas

El equipo de Damas de la FEH es parte de la Zona A del campeonato que se está disputando en Tucumán y este miércoles cerraron con una derrota y una victoria. Primero cayeron por 2-1 ante la Asociación Sanjuanina y en el último turno vencieron por 3-1 a la Asociación Noroeste con los tantos de María Massat (por duplicado) y Delfina Cuscueta Klocker.

Este jueves por la mañana cerrarán su grupo ante la Asociación Salteña. A partir de las 11.50 disputarán el encuentro que definirá su posición en el campeonato y determinará su rumbo en la continuidad del torneo que se disputará a partir del viernes.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

1-2 vs. San Juan.

3-1 vs. Asociación Noroeste.



-Jueves 23/10:

11.50: vs. Asociación Salteña.