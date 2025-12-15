La Sinfónica de Entre Ríos protagoniza un concierto especial con la dirección de alumnos internacionales

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 20 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader y será con entrada libre y gratuita con acceso por orden de llegada.

El evento será el cierre de un Seminario Internacional de Dirección Orquestal que comienza este lunes y se desarrollará durante toda la semana.

En ese marco, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este nuevo concierto bajo la dirección artística y pedagógica de Luis Gorelik. El programa comprenderá Extractos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N° 5 Op. 48 de Dimitri Shostakowitch. La dirección del concierto estará a cargo de los alumnos del Seminario: Mateo Ayvazishvili, Jesús Caro, Eric Dalmau, Nahuel Flores, Bruno Genta, Carolina Murphy, Andrea Pulgar, Micaela Sánchez, Keiko Silvero, José Miguel Taveras y Gabriel Zepeda.

Sobre el Seminario

Más de 60 participantes activos y oyentes provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Brasil, República Dominicana, Colombia y Venezuela participarán durante toda la semana de intensas clases teóricas y ensayos junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo dirección de Luis Gorelik.

El maestro Gorelik destacó que el seminario funcionará como un "punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencia en orquestas profesionales y en orquestas infantiles y juveniles". Y que el espacio servirá para "repensar la profesión, propendiendo al cuestionamiento de los paradigmas tradicionalmente aceptados, además de imaginar un sentido renovado de la función del director de orquesta en su comunidad, como actor y activador de políticas culturales tendientes al desarrollo humano a través de la música".

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar, señaló que "el trabajo conjunto constituye un hito relevante que fortalece y enriquece la formación musical que desarrollamos en nuestra institución".