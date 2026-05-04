Después de 15 años, se renovará la maquinaria vial de la provincia con una inversión de 3.000 millones

Con la apertura de sobres correspondiente a tres licitaciones, se avanza en la renovación del parque de maquinaria y equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con una inversión de 3.000 millones de pesos. La última compra se realizó en 2011.

El proceso licitatorio se realiza a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y se presentaron 14 firmas oferentes. La inversión se financia con fondos propios, se informó desde Casa de Gobierno.

Se incorporarán tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. Además, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, junto con insumos para señalamiento vial.

“Esta iniciativa marca un hito, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde hace más de 15 años, siendo la última adquisición en el año 2011”, se remarcó en un parte de prensa oficial.

“Estas acciones forman parte de una planificación estratégica orientada a fortalecer la infraestructura vial para el desarrollo económico y la integración territorial”, se acotó.

Del acto participaron el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el director administrador de la DPV, Exequiel Donda.

En este marco, Jacob destacó la política vial impulsada por la provincia al señalar que "se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales tras décadas de desinversión”.

“Tenemos una planificación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública", agregó.

Además, subrayó que la transitabilidad de los caminos es una prioridad para la gestión, tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Es un proceso a largo plazo que, con el esfuerzo de todos, estamos llevando adelante", afirmó.

Por su parte, Donda precisó que estas acciones “forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura vial, orientada a mejorar la conectividad, optimizar el mantenimiento de caminos y acompañar el desarrollo productivo en todo el territorio provincial”.

"La provincia hace un esfuerzo enorme en materia vial, donde casi la totalidad de las obras que se ejecutan se realizan con fondos propios. Este mes se llevan certificados más de 12.000 millones de pesos en obras. Para el gobernador, lo central son las rutas, por eso estamos trabajando de manera constante para cumplir con ese objetivo", destacó.

En cuanto a la apertura de sobres, señaló: "Es la primera de varias licitaciones que vamos a llevar adelante para equipar la repartición. Es una premisa del gobernador Frigerio ser eficientes y reactivarnos. Estamos muy conformes con la cantidad de oferentes, lo que demuestra la confianza hacia la gestión”.

“Próximamente avanzaremos con una nueva licitación para la compra de 18 motoniveladoras, una retroexcavadora, una cargadora, cuatro camiones volcadores, carretones y 20 batanes para las zonales", enumeró.

El acto contó también con la presencia del escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, además de autoridades viales y representantes de las empresas oferentes.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos