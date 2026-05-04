Frigerio se reunió con Santilli y Caputo: las rutas y la eliminación de las PASO estuvieron en la agenda

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y coincidieron en "la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos".

La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía, se informó desde la Casa Gris.

Durante el encuentro, Frigerio y Santilli analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones, se indicó.

Además, en el marco del debate que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, Frigerio destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral.

“El objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", indicó el mandatario.

Con el ministro Caputo

Frigerio también se reunió con el ministro Caputo en el marco de gestiones por obras viales, educativas y de viviendas.

En otro encuentro desarrollado también este lunes, Frigerio dialogó con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, y con el secretario de Coordinación de Infraestructura de la cartera, Fernando Herrmann. En la reunión abordaron las gestiones en marcha vinculadas a obras viales, educativas y de viviendas.

El mandatario definió al encuentro como "productivo" y mencionó que hablaron sobre las obras en las rutas nacionales 12, 18, 127, 136 y A015, que requieren intervención por parte de la Dirección Nacional de Vialidad; y la reactivación de la obra vial en el tramo que va de Racedo a Crespo.

También acerca de las obras en escuelas técnicas de la provincia financiadas por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). Entre esos establecimientos están la Nº3 de Concepción del Uruguay; San Carlos de La Paz; Nº 1 de Gualeguay; y Nº 4 de Larroque.

Además dialogaron sobre 14 obras de infraestructura vial, de saneamiento, agua potable y de defensa contra inundaciones en distintas localidades entrerrianas que cuentan con financiamiento nacional, se informó mediante un comunicado de prensa.

“Son obras iniciadas a partir de convenios rubricados entre Nación y los municipios y que el gobernador gestiona para avanzar con su finalización”, se indicó.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos