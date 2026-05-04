La recaudación tributaria moderó su caída en abril, pero sigue por debajo de la inflación

En un mes con señales de recuperación de la actividad productiva y comercial en diversos sectores, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en abril las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $17,4 billones, lo que representa un incremento nominal del 27,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,6% en ese lapso.

Así, la recaudación acumuló 9 meses de descenso consecutivos en valores ajustados por inflación sobre el año anterior, fenómeno vinculado a la baja de impuestos, retenciones a la exportación y aranceles a las importaciones.

La desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior.

La reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en abril 2025.

En IVA impositivo incidieron negativamente: El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior. Mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos y otras devoluciones en comparación al año pasado

En IVA Aduanero afectaron la desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en los primeros meses del año anterior, los cuales no fueron compensados con el incremento del tipo de cambio y un día hábil más que el año anterior.

Tras la caída de 2,6% del nivel de actividad en febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que en marzo habría un repunte y que los sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, emitían signos positivos. Ese anticipo fue ratificado por los informes de actividad de las consultoras Analytica que dirige Ricardo Delgado, con aumento del Índice Líder de Actividad 0,9% en marzo, y de EconViews que preside Miguel Kiguel, en ese caso su “semáforo de actividad” registró un rebote mensual en marzo, con mejoras principalmente en la industria y el sector de petróleo y gas.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones del país, informaron que en abril el complejo oleaginoso registró liquidaciones por USD 2.495 millones, significó un aumento de 23% respecto del mes previo y caída de 1% en comparación con igual mes del año previo.

El maíz también tuvo protagonismo: las exportaciones marcaron un récord por segundo mes consecutivo. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reportó: “Entre marzo y abril, los embarques programados superaron los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos 5 años”.

Variación por fuente de ingresos fiscales

La contribución de cada fuente de ingresos gestionada por ARCA fue:

DGI mostró un aumento nominal del 33,6%, apenas por arriba de la inflación de los pasados 12 meses, con un repunte en Transferencia de Combustibles que subió 74,1% (por la suba de la alícuota). Por otro lado, lo recaudado por IVA aumentó 30,7% nominal; sobre Créditos y Débitos Bancarios, 35,1%; Bienes Personales, 12%; e Internos Coparticipados, 4,4% -incidió la baja del impuesto a los autos de alta gama-.

Aduana reportó un incremento de apenas 12% en valores nominales. Los ingresos por derechos de exportación cayeron 13,3%, y sobre importaciones y tasa de estadística subieron apenas 15,8 por ciento.

Anses registró un alza del 26,6% en los ingresos al Sistema de Seguridad Social, discriminados en 26,1% suba en los Aportes Personales, 26,6% en Contribuciones Patronales y 41,6% por Otros Ingresos a la Seguridad Social.

El primer cuatrimestre cerró con recursos tributarios por $68 billones, significó un aumento nominal de 23,8% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación de 6,5%, respecto del año anterior.

Giros a provincias

En abril de 2026 el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,55 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4,36 billones enviados durante igual período del año anterior. El aumento nominal del 28,1%, descontado del proceso inflacionario del período, se traduce en una baja real del 3,3 por ciento.

Según el informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz, “La coparticipación, es decir las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, cayeron en abril 3,6% real, a partir de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP)”.

Agrega Iaraf: “En la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 7,6 puntos porcentuales entre La Rioja, con la mayor caída (3,7%), y Tucumán, la de menor baja (0,6%). En La Rioja, Santa Cruz y Catamarca el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 2% real interanual. En cambio, Tucumán, Buenos Aires y Neuquén tuvieron un mejor desempeño relativo debido a su mayor participación en estos componentes del reparto”.