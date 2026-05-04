El autódromo de La Histórica recibirá al Turismo Pista el 16, 17 y 18 de octubre. (Foto: APTP)

El autódromo de Concepción del Uruguay recibirá la novena fecha del Turismo Pista, el 16, 17 y 18 de octubre. Así lo confirmó este lunes la categoría a través de su sitio oficial.

La competencia marcará la 14° presentación del Turismo Pista en este circuito, al que llegó por primera vez en la temporada 2015, consolidándose con el paso de los años como una de las plazas recurrentes del certamen.

El antecedente más reciente en el trazado entrerriano se registró el 8 de junio de 2025, jornada en la que se impusieron Jorge Possiel en Clase Tres, Pablo Vázquez en Clase Dos y Tomás Arévalo en Clase Uno.

Con esta última confirmación queda completo el calendario 2026 que continuará a la brevedad en San Jorge (24 de mayo) y luego llegará a Rosario, Río Cuarto, San Nicolas (Carrera de Los 300 pilotos), Termas de Río Hondo, la reciente confirmación de Concepción del Uruguay y el Gran Premio Coronación en Rafaela.