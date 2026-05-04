Secuestraron arma de grueso calibre y detuvieron a un joven en investigación por lesiones en Paraná

Un allanamiento por lesiones se llevó a cabo tras una denuncia radicada el 26 de abril, cuando personal policial intervino en una vivienda de calle República de Siria, en Paraná, en el marco de una investigación judicial.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue presentada por dos jóvenes, un hombre de 19 años y una mujer de 33, quienes señalaron haber sido víctimas de agresiones, lo que motivó la actuación de la Justicia y la posterior medida.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre .45 automática, un cargador con ocho cartuchos del mismo calibre, además de 24 cartuchos .45 y 30 municiones calibre 9x19 milímetros, indicaron desde la Departamental de Policía. Asimismo, detuvieron a un joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia.