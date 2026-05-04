Sonríe Unión: Defensa y Justicia perdió en Mendoza y quedó afuera de los playoffs

El Lobo cuyano lo dio vuelta ante el Halcón por 2 a 1 y lo dejó sin octavos de final.

Defensa y Justicia cayó por 2 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como visitante, y quedó afuera del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado, además, favoreció a Unión de Santa Fe, que se mantiene entre los protagonistas de los octavos de final del certamen de Primera División; el Tatengue sólo será eliminado en caso de un triunfo de Instituto de Córdoba por siete goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

El Halcón ganaba en el estadio Víctor Legrotaglie desde los 12 minutos del primer tiempo: Juan Gutiérrez llegó por la izquierda y su centro rasante lo conectó Ayrton Portillo que definió cruzado y firmó el 1-0.

En tanto que el equipo local reaccionó a los 29 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado por Facundo Lencioni, el cabezazo de Diego Mondino dio en el palo y el rebote lo capitalizó Ezequiel Muñoz.

En el complemento Defensa apostó a su buen trato de pelota para poder ponerse nuevamente arriba, pero Gimnasia supo cuidar sus líneas e incluso comenzó a salir. Los cambios le vinieron bien e Ignacio Sabatini armó una buena jugada y asistió a Luciano Cingolani que definió cruzado para dar vuelta el marcador.

El trámite creció en intensidad porque el conjunto de Florencio Varela buscó la igualdad y estuvo cerca con un remate de media distancia de David Barbona, consigna Infobae.

Con este resultado, Defensa y Justicia no consiguió meterse entre los ocho mejores de la Zona B y el pase a los octavos de final, un lugar que le quedó a Unión de Santa Fe.