Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos

La capocómica no dejó de lado la posibilidad de entablar un vínculo con un nuevo pretendiente y sostuvo que “siempre hay un huesito”

Fátima Flórez regresó de Las Vegas con fuertes declaraciones bajo el brazo, no sólo obtuvo el “Fátima day” en la ciudad estadounidense, sino que además, no escatimó en apuntar contra su ex, Norberto Marcos y tampoco descartó la posibilidad de un nuevo pretendiente.

Tal como había confirmado la misma cómica, su ex novio, el presidente Javier Milei, tenía planeado asistir como espectador al show de la ciudad que nunca duerme, no obstante, la butaca quedó vacía y Fátima lo justificó.

“Iba a venir a verme, pero finalmente no viajó a Las Vegas y no vino. Uno tiene que ser consciente del contexto y la coyuntura política que tampoco da”, consideró Flórez al igual que negó su responsabilidad sobre el banner del espectáculo que aclamaba por la presencia del jefe de Estado: “No tengo nada que ver con el cartel, de hecho pedí que lo bajen porque eso no se hace”.

No obstante, la intérprete dejó de lado sus cruces con la siguiente pareja del mandatario, Amalia “Yuyito” González: “No tengo ningún resentimiento, ya pasó. Vivimos en la misma cuadra, pero nos cruzamos en el aeropuerto de Miami”.

En otro orden de cosas, la artista asumió haber recibido flores en su camarín norteamericano: “Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas”, sostuvo entre risas y, al escuchar las iniciales “J.M” -Javier Milei-, la intérprete retrucó: “¿Ustedes creen que no tengo otros pretendientes?, hay mucha gente que me escribe”.

“Es lindo cuando estás soltera y te dicen que estás linda”, continuó al tiempo que develó que, entre sus festejantes, “hay bastantes conocidos y ya no me sorprende más nada”. No obstante, terminó por confesar que “uno siempre tiene un huesito dando vueltas”.

Además, no dejó de lado sus cruces con su ex marido, Norberto Marcos: “Es un tema terminado. No sé por qué se ha dado tanta vuelta, tiene que ver con una cuestión de querer estar en cámara. Siguió porque Norberto le exigió algo a -la abogada Ana- Rosenfeld. Sino, estaba todo perfecto”.

“Lo escuché opinar hasta de Wanda Nara. No tiene tanto ojo, un día me dijo que Wanda no iba a llegar a nada. Muchos hombres tienen que aprender de Nico Vázquez que es un señor por cómo manejó la situación. De Norberto, esperaba una reacción así”, añadió sobre el productor.

Por último, la intérprete reveló la difícil forma en que concluyeron la relación: “El día que se fue, se llevó una computadora con todo mi material, algo muy valioso. Tenía mi música, pistas y pantallas”.

Fuente: Noticias Argentinas.