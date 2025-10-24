Con presencia entrerriana, la selección argentina de canotaje entrena en “La Histórica”

Con presencia entrerriana, la selección argentina femenina de canotaje entrenará en Concepción del Uruguay. El intendente José Lauritto recibió este viernes a sus integrantes: la uruguayense Magdalena Garro, Brenda Rojas, Lucía Dalto, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y la entrenadora paranaense Micaela Maslein.

Lauritto agradeció que La Histórica haya sido elegida para la práctica y manifestó la satisfacción que significa para la Municipalidad colaborar con la selección.

El entrenamiento se realiza de cara al calendario del año próximo. Garro explicó: “Terminamos 2025 y ya estamos pensando en 2026, así que estamos nuevamente en Concepción trabajando con miras al año en general y la competencia más importante, que serán los Juegos Odesur 2026, que se harán en Rosario en septiembre”.

La selección realiza sus prácticas bajando al agua desde el Club Regatas Uruguay, con salida hacia el Arroyo Molino. La entrenadora Micaela Maslein explicó: “La ciudad tiene muy buenas condiciones de agua, por más que haya mucho viento no tenemos olas, no perdemos prácticamente entrenamientos de agua y tampoco perdemos tiempo en los entre-turnos”. Esto último por la cercanía que implica la ciudad, lo que evita cansancio y pérdida de tiempo.

“Concepción del Uruguay siempre nos recibe muy bien, ya nos sentimos parte de la ciudad y muy cómodas para entrenar, tanto en el agua como en el gimnasio y pudiendo correr por la ciudad, que es muy linda para también hacer deporte al aire libre”, expresó Dalto. Además, la ciudad “tiene unas playas increíbles que vienen de diez para el descanso y que no se haga tan monótono el día a día”, manifestó Rojas.

Balance y expectativas

Las deportistas se refirieron también al trabajo realizado durante 2025 y los desafíos que implicará el año próximo. “El balance de este año es muy positivo, logramos buenos resultados, tuvimos un décimo puesto en el mundial y esperamos mejorar la ubicación el año que viene”, expresó Sequeira.

La entrenadora destacó la colaboración de la Municipalidad y del Club Regatas, que brinda las instalaciones para bajar al agua y el gimnasio.

Del encuentro también participaron el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard; y el director de Deportes, Osvaldo López.

Fuente: La Pirámide