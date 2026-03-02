Transporte urbano: agregaron nuevas unidades por el inicio de las clases en Paraná

Desde este lunes, el servicio cuenta con 70 unidades circulando y 7 de respaldo, en todas las líneas (A, B, C, D, E, F, G, H, L, M y P), lo que fortalece la capacidad operativa del sistema en toda la ciudad. Esta ampliación permite consolidar un esquema más sólido y una respuesta más eficiente a las necesidades de los usuarios.

En este marco, desde el domingo 1° de marzo se readecuaron los recorridos de las líneas A, B, C, D, L, M y P, con el objetivo de optimizar los trayectos y mejorar la cobertura territorial. Las modificaciones forman parte de un proceso de revisión y planificación permanente del servicio que incluyó instancias de diálogo y escucha con vecinos, instituciones y usuarios habituales del sistema, cuyas demandas y aportes fueron considerados en la definición de los nuevos esquemas. De este modo, la readecuación no solo responde a criterios técnicos y operativos, sino también a las necesidades planteadas por la comunidad.

Con esta nueva etapa, el Municipio avanza en la consolidación de un sistema de transporte urbano más organizado, previsible y acorde al crecimiento y dinámica de la ciudad, reafirmando el compromiso de fortalecer un servicio esencial para miles de paranaenses, publicó Apf Digital.

Tanto el impacto de la mayor frecuencia como los cambios del recorrido se ven reflejados en la app de Arriba Paraná.