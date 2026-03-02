Nuevo estacionamiento medido en Paraná: tarjeteros en alerta por falta de convocatoria

Tarjeteros de Paraná consideran “imprescindible participar de esa mesa de trabajo, ya que cualquier modificación del sistema impacta de manera directa en la continuidad laboral de 180 familias”.

El sector tarjetero de la ciudad de Paraná manifestó su “profunda preocupación” tras los anuncios que realizó la intendenta, Rosario Romero, durante la apertura de sesiones del Concejo, en relación a la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido. Sostienen que hasta el momento “no existe información clara ni instancia de diálogo con los tarjeteros y tarjeteras”.

En un comunicado enviado a ANALISIS, desde el sector cuestionan “la falta de convocatoria por parte del secretario de Movilidad Urbana, Kevin Bolzán, para discutir el pliego de bases y condiciones que dará inicio al llamado a licitación” y consideran “imprescindible participar de esa mesa de trabajo, ya que cualquier modificación del sistema impacta de manera directa en la continuidad laboral de 180 familias”.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 los tarjeteros habilitados por el municipio mediante el Decreto N° 520/24 fueron incorporados a la ordenanza de creación del sistema de estacionamiento medido, reconociendo formalmente su rol dentro de la estructura del servicio. Esta incorporación fue un avance significativo en términos de derechos y organización, y no puede quedar desdibujada ante un nuevo proceso licitatorio.

En este marco, plantean que “cualquier proceso de modernización debe garantizar la continuidad de todos los trabajadores habilitados, asegurar condiciones laborales claras y transparentes, contemplar instancias de capacitación ante posibles cambios tecnológicos y respetar la experiencia acumulada por quienes llevan años desarrollando esta tarea en la vía pública”.

Finalmente, informaron que permanecerán “en estado de alerta y organización, a la espera de una convocatoria urgente a una mesa de trabajo que brinde certezas sobre la continuidad laboral y permita construir una solución consensuada”.

“La modernización del sistema no puede significar precarización ni exclusión de quienes han sostenido históricamente el estacionamiento medido de la ciudad de Paraná”, sentenciaron.