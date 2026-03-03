El Festival Entrerriano de Circo celebrará su tercera edición con funciones y capacitaciones

El Festival Entrerriano de Circo (Fecir) realizará su tercera edición del 13 al 15 de marzo en distintos espacios públicos de Paraná, con una programación que incluirá tres variettes abiertas al público y jornadas de formación para artistas. La propuesta se desarrollará en el Anfiteatro Linares Cardozo del barrio San Agustín, en la Plaza de las Naciones y en el Parque Gazzano, con entrada gratuita bajo la modalidad de aporte a la gorra.

La apertura tendrá lugar el viernes 13 de marzo a las 18 en el Anfiteatro Linares Cardozo, ubicado en calle El Rodeo 700, en el barrio San Agustín. Allí se realizará la Variette de Apertura, que marcará el inicio formal del festival con una sucesión de números circenses a cargo de artistas invitados.

El sábado 14 de marzo la programación continuará con la Gala de Circo, prevista para las 21 en la Plaza de las Naciones. La función se desarrollará al aire libre y reunirá a distintos exponentes de la disciplina en una propuesta pensada para público general. La gala nocturna buscará ofrecer un espectáculo integral con números de acrobacia, clown y destrezas aéreas.

El cierre del festival se realizará el domingo 15 de marzo en el Parque Gazzano. A las 17:30 está prevista una Caravana Payasa que recorrerá el espacio verde para convocar al público y acompañarlo hacia el playón donde se desarrollará la Variette de Cierre. La función comenzará a las 18 y pondrá fin a tres días de actividades consecutivas

Además de las funciones abiertas, el Fecir incluirá instancias de formación y capacitación destinadas a artistas y personas interesadas en el desarrollo de técnicas circenses, con el fin de fortalecer el crecimiento del circo en la región y promover el intercambio de saberes y la profesionalización del sector.

Para más información y consultas sobre horarios y capacitaciones, contactar a Daniela Farfala al 343 502801.