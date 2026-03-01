"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en redes sociales con un guiño a San Martín

Javier Milei publicó esta foto en redes sociales, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

En la previa de la apertura de sesiones, el Presidente publicó una foto junto a un busto del prócer y anticipó el eje de su discurso.

A pocas horas de encabezar la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei lanzó un mensaje cargado de simbolismo a través de sus redes sociales para anticipar el tono de su próxima alocución ante la Asamblea Legislativa.

Bajo la consigna "La moral como política de Estado", el mandatario publicó un posteo en su cuenta de X que incluyó una fotografía suya junto a un busto del general José de San Martín, vinculando su gestión con los valores del libertador.

HOLA A TODOS...!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

X de Javier Milei.

Este pronunciamiento oficial funciona como una pista directa sobre el contenido del discurso que brindará el titular del Ejecutivo, donde se espera que profundice en los lineamientos éticos y políticos de su programa de gobierno.

La elección de la figura de San Martín y la referencia a la "moral" marcan el terreno de lo que será su presentación en el recinto, en un contexto de alta expectativa por los anuncios y el balance de gestión que presentará ante los legisladores.

Fuente: Noticias Argentinas.