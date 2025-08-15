Una Que Sepamos Todos celebra 14 años de música compartida

La emblemática peña Una Que Sepamos Todos festeja sus 14 años de vida este viernes 15 de agosto, a partir de las 21.30, en la Sociedad Friulana de Paraná (Villaguay 547).

El encuentro coincide con la peña autogestiva número 308 y tendrá como protagonistas al grupo anfitrión Los Folkloradores, junto a una grilla de artistas invitados que incluye a María Silva, María Cuevas, Liliana Monai, Patricia Cohen, Sergio Garbarino, Mario Sufotinsky, Leopoldo Izaguirre y Luis Córdoba, entre otros amigos de la casa. Las entradas anticipadas con descuento se consiguen por WhatsApp al 343 4649198.

La Peña nació en 2011, impulsada por un grupo de amigos músicos que se reunían en el antiguo Alameda Bar para guitarrear de manera espontánea, compartiendo partituras, acordes y letras del cancionero popular. El espíritu inicial fue el de recrear las tradicionales juntadas donde la música se vuelve escuela, disfrute y comunidad.

Con los años, el proyecto se fue transformando, sumando nuevos integrantes y propuestas, pero conservando su esencia: un espacio abierto de participación, donde cualquiera puede expresarse a través del canto, la danza o la poesía.

Desde hace varias ediciones, el encuentro propone una dinámica particular: un artista invitado comparte dos bloques musicales junto a Los Folkloradores, y luego comienza la ronda de “micrófono abierto”, en la que el público se anima a cantar, recitar o bailar.

Hoy la peña se ha consolidado como un ámbito itinerante pero con identidad propia, donde la música ocupa un lugar central y el respeto por el artista y el público hacen de cada encuentro una celebración única.

Actualmente, Los Folkloradores están integrados por Hernán Carnero (percusión), Bruno Pessolani (bajo) y César Spais (guitarra). Ellos son los encargados de abrir cada encuentro, acompañar a los invitados y sostener el clima de “guitarreada participativa” que caracteriza a la peña. La organización se completa con el aporte de colaboradores como Valentina Aranguren (diseño), Joselo y Nacho Spais (técnica), Carina Cabrera y Carolina Negri (entradas).

Con más de una década de trayectoria, Una Que Sepamos Todos se sostiene en la pasión por la música, el compromiso con el arte colectivo y el cariño de la gente que la acompaña, ya sea como habitués o en su primera vez. El viernes será, entonces, una nueva oportunidad para celebrar esa mística que convierte a cada peña en un encuentro inolvidable.