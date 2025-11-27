La jueza que nunca está: Susana Medina no fue a Tribunales y asistió a un homenaje en la Legislatura porteña

En medio de las repercusiones por la investigación de la revista ANÁLISIS sobre la conducta irregular de la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina, se conoció que la magistrada otra vez no se presentó a trabajar en Tribunales. Medios nacionales informan que asistió este miércoles a un homenaje en la Legislatura porteña. Este jueves tampoco estuvo en su despacho.

Según pudo determinar este medio, la magistrada viajó a la ciudad de Buenos Aires en avión de línea desde Santa Fe. "Al Aeropuerto de Sauce Viejo la llevó un chofer de Tribunales, en un vehículo oficial", se indicó ante la consulta.

En su carácter de presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), Medina se hizo presente en la Legislatura porteña en el acto de entrega de la distinción de Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas a Marcela De Langhe, directora de la entidad.

Según publicó Infobae, Medina estuvo en el evento junto a juristas como Ricardo Gil Lavedra y Julio Conte Grand. La magistrada entrerriana tuvo a su cargo el discurso en reconocimiento a la De Langhe. En su intervención, resaltó la calidad humana y profesional de la homenajeada.

“Marcela es una jueza que honra la función y el cargo, que defiende el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Lo hace con sensibilidad, empatía, estudio y trabajo. Forma a las nuevas generaciones para transformar la sociedad”, expresó Medina, a 500 kilómetros de los Tribunales entrerrianos y en pleno horario de trabajo.