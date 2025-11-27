Construirán 20 nuevas viviendas en Lucas González con recursos provinciales

El gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato para la ejecución de 20 nuevas viviendas en la localidad de Lucas González, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

La empresa Viano Construcciones SRL llevará adelante los trabajos, que demandarán una inversión superior a 1920 millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses corridos.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, recordó que "como lo anunció el gobernador Frigerio en su última visita a la localidad, el inicio de la construcción de 20 nuevas viviendas se fijó para el 12 de enero".

Asimismo, destacó que "es una alegría poder continuar ejecutando nuevas viviendas en diversas localidades entrerrianas, financiadas con fondos provinciales, para que más familias puedan cumplir el sueño de acceder a un techo digno".

El funcionario señaló que "la obra pública no solo permite que más familias accedan al derecho de la casa propia, sino que también reactiva la industria de la construcción y genera nuevas fuentes de empleo".

Por último, Schönhals valoró "la decisión política del gobierno provincial para que la vivienda continúe siendo uno de los motores de la economía en Entre Ríos, fortaleciendo a las familias, generando trabajo y brindando la seguridad del techo propio".