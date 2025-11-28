Rocamora perdió con Lanús y no pudo seguir de racha en la Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay perdió este jueves 82-73 frente a Lanús en su quinto partido dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo hizo bien las cosas en la primera mitad pero en la segunda el rival lo superó. El próximo martes recibirá a Quilmes antes de salir a la ruta.

A diferencia de las derrotas anteriores ante Deportivo Viedma y Racing de Avellaneda esta vez Rocamora no estuvo fino en la última parte del juego y por eso llegó a los pasajes finales casi sin chances de revertir la historia.

Y esto se dio en el contexto de un partido que tuvo un primer tiempo muy parejo y en el que se fueron prestando el dominio una y otra vez. Rocamora tuvo en Agustín Cavallín a su mejor arma en los primeros 20 minutos y Lanús a Michael Henry. Terminaron con 14 y 12 puntos cada uno, respectivamente.

Después de un primer cuarto frenético que quedó 21-23 el local necesitó un tiempo muerto para recomponerse de un 28-35, hizo los deberes y lo terminó cerrando con un triple de Maeso salido desde la pizarra y tras un pedido de minuto de Sebastián Amato (48-42). Ambos terminaron con seis triples por cada lado.

En el tercer cuarto Lanús siguió apostando a los tiros de tres y así recuperó el dominio del tablero. Rocamora contestó con un par de aciertos de Carnovale pero después no tuvo otras opciones y quedó abajo (62-66).

Y la clave fueron los triples porque Lanús los consiguió en ocho manos diferentes, muchísimo, para cerrar con 12/35. Rocamora quedó en 8/21 y así se explica en parte los diez puntos que le sacó la visita en el último cuarto (62-72). Con más nervios que juego el local achicó a seis pero falló en acercarse más y Lanús lo ganó bien.

De las manos calientes visitantes, Henry y Noblega sumaron tres triples cada uno. Henry, además, fue goleador con 19 unidades y una de las figuras. Por el lado del Rojo, Agustín Carnovale sumó 17 unidades, Cavallín 14 y Franco Maeso 13.