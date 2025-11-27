Sportivo Urquiza goleó a Los Toritos y quedaron definidos los cruces de octavos

En barrio San Roque, la V Azulada goleó 5 a 2 al Tricolor y se cruzará con Camioneros.

Con una goleada se cerró este jueves la fase regular de la Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Sportivo Urquiza superó a Los Toritos de Chiclana por 5 a 2 en barrio San Roque y se definieron los cruces de los octavos de final en Primera División.

Ismael Ortiz en dos ocasiones, Thiago Rolón, Kevin Servin y Martín Martínez anotaron los tantos para el equipo de la V Azulada. Para el Tricolor descontaron Jonathan Valenzuela y Facundo Rivara.

En consecuencia, las posiciones quedaron con Patronato como líder con 35 puntos y ya clasificado a cuartos de final. Detrás se ubicaron: Don Bosco 28; Neuquén 27; Peñarol 26; Sportivo Urquiza 23; Instituto 21; Belgrano y Atlético Paraná 20; Oro Verde 18; Argentino Juniors 16; Palermo y Camioneros 15; Universitario 13; San Benito 9; Los Toritos 2.

De esta manera, los cruces de playoffs quedaron de la siguiente manera: Don Bosco (2º)-Los Toritos (15º), Neuquén (3º)-San Benito (14º), Peñarol (4º)-Universitario (13º), Sportivo Urquiza (5º)-Camioneros (12º), Instituto (6º)-Palermo (11º), Belgrano (7º)-Argentino Juniors (10º), Atlético Paraná (8º)-Oro Verde (9º).

Todo definido en Sub 23

En el partido preliminar por la categoría Sub 23, la victoria también fue para el conjunto de La Floresta pero por 2 a 1. Francisco Piray y Matías Rato convirtieron los goles para el ganador, mientras que Mateo Barrios anotó para el anfitrión.

En Sub 23, los partidos serán: Patronato-Instituto, Atlético Paraná-Los Toritos, Don Bosco-Argentinos Juniors, Neuquén-Camioneros, Sportivo Urquiza-Universitario, Oro Verde-Palermo y San Benito-Peñarol.