El Gobierno limitó las operaciones de los Fondos Comunes de Inversión

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una nueva regulación que modifica el esquema de inversiones para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), conocidos como Money Market, al establecer un tope del 20% para la inversión en cauciones en las carteras de estos fondos. Esta medida fue adoptada mediante la Resolución General N° 1092 y entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo resuelto por la CNV, la determinación responde a lineamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante el aumento de la participación de estos fondos en el mercado de cauciones, que son préstamos de corto plazo en el mercado financiero cuyas tasas tocaron los tres dígitos antes de las elecciones por la falta de pesos en el sistema financiero, buscando fortalecer la política monetaria argentina.

Límite a las inversiones de FCI en cauciones

El documento oficial explica que los FCI podrán invertir hasta un 20% del patrimonio neto de cada fondo en cauciones. Según la normativa, esta restricción será válida tanto en la suscripción inicial como en cualquier suscripción sucesiva que se registre.

“La iniciativa busca reducir la volatilidad en las tasas de corto plazo y mejorar la efectividad de la transmisión de la política monetaria”, destacó el último informe diario de Aurum Valores.

El objetivo de la CNV es acotar la exposición a instrumentos como las cauciones bursátiles, que son acuerdos de financiación a corto plazo, para evitar una concentración excesiva de riesgos y preservar la liquidez del sistema financiero. En línea con el espíritu de la resolución, el reglamento de cada fondo deberá incluir un apartado especial para detallar las consideraciones de riesgo asociadas a estas inversiones, segmentando las advertencias según se trate de fondos “Clásicos” o “Dinámicos”.