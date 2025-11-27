Se canceló el casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

Aparentemente, habría sido una decisión del ex gobernador de Tucumán.

El exfuncionario José Alperovich y la mediática Marianela Mirra tenían fecha de compromiso era para este jueves, pero finalmente el mismo no se llevará a cabo.

Según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales la cancelación habría sido por “miedo a la sobreexposición” y una “posible complicación en la situación judicial del ex gobernador de Tucumán”.

Lejos de armar un megaevento, la pareja tenía planeado una ceremonia privada y reducida con un total de 20 invitados y un servicio gastronómico que llamó la atención por su valor. El valor del catering rondaba los 200 mil pesos por invitado.

Sin embargo, Alperovich canceló la boda por miedo a que la Justicia haga algo si el efectuaba el festejo en su departamento de Puerto Madero, donde actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria.

Fuente: Noticias Argentinas.