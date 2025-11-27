Gerardo Salorio compartió claves para mejorar la preparación deportiva provincial

El reconocido preparador físico se reunió con el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga.

La visita de Gerardo Salorio a la ciudad de Paraná, en el marco de su participación como disertante en una capacitación organizada por entidades locales, permitió generar un valioso espacio de diálogo con autoridades provinciales sobre los desafíos, las oportunidades y el futuro del deporte en Entre Ríos.

Durante el encuentro, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director general de Deportes Social y Educativo, Ricardo Lupi, abordaron junto al reconocido profesional temas vinculados a la enseñanza deportiva, la planificación de procesos formativos y la importancia de consolidar metodologías que permitan mejorar la calidad de la preparación de los jóvenes deportistas.

Uranga destacó la experiencia y compromiso de Salorio, remarcando que el intercambio fue enriquecedor por la coincidencia de miradas sobre la formación, los métodos y el valor de proyectar acciones concretas para trabajar de manera articulada y potenciar el desarrollo del deporte en la provincia.

Por su parte, Salorio destacó el rol del deporte como herramienta educativa, formativa y social, y expresó su satisfacción por compartir ideas con autoridades entrerrianas. Consideró fundamental apostar a la calidad en los procesos deportivos y mostró interés en explorar futuras iniciativas conjuntas.

Con una extensa trayectoria en selecciones juveniles nacionales, el profesional participó en múltiples procesos formativos exitosos, obteniendo cinco títulos mundiales Sub20, tres sudamericanos Sub20, un sudamericano Sub17 y un campeonato panamericano, además de integrar el staff del combinado Mayor en el Campeonato Mundial de 2006.

Este tipo de reuniones se enmarca en el trabajo que impulsa la Secretaría de Deportes para fortalecer las políticas deportivas provinciales a través de la articulación con referentes nacionales, promoviendo capacitaciones, instancias de formación y estrategias de acompañamiento para instituciones, entrenadores y deportistas de Entre Ríos.