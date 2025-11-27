Violencia de Género: se presentó el SIAV a operadores judiciales

Se realizó hoy la jornada institucional “Innovar para Cuidar: presentación del formulario y algoritmo del Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia (SIAV)”, en la cual se presentó la Plantilla de Denuncia, el Formulario y el Algoritmo para la Detección Temprana de Riesgos en Casos de Violencia de Género, desarrollados en el marco del mencionado sistema. Estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela y la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage, entre otras autoridades.

Al detallar el Sistema, la secretaria de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón, que integró el equipo de trabajo que elaboró el proyecto, recordó que la Mesa Institucional de abordaje de la Violencia, convocada oportunamente por el presidente del STJ, vocal Leonardo Portela, visibilizó entre otras situaciones la falta de conocimiento de la capacidad operativa de cada organismo para erradicar y afrontar las situaciones de violencia.

A la actividad concurrieron juezas y jueces de Familia y secretarios/as; juezas y jueces de Paz con competencia en violencia e integrantes de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIS).

Por Acuerdo General N° 29/24 del 29 de octubre de 2024, punto 1, el STJ aprobó el proyecto SIAV para su implementación progresiva en todo el territorio provincial.

En dicho marco, el Módulo 1 – “Formulario de denuncia con predicción temprana de riesgo”, desarrollado íntegramente por el Poder Judicial de Entre Ríos, alcanzó un nivel de avance que permite, en la actualidad, su validación con una prueba piloto en territorio.

En ese sentido, previo a la implementación del sistema, se consideró necesario legitimar el algoritmo y fortalecer la confianza institucional de los/as operadores/as judiciales, quienes serán pilares en su puesta en práctica.

Es así que en la jornada de hoy se expuso el proceso de diseño de la herramienta, su fundamentación interdisciplinaria y su coherencia con los principios éticos y el compromiso del Poder Judicial de Entre Ríos frente a la violencia contra las mujeres.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Superintendencia N° 1 , responsable del Programa de Gestión Judicial, Elena Salomón; de la licenciada en Trabajo Social Sabrina Medina; la psicóloga Virginia Bravo; el licenciado en Sistemas Informáticos, Gonzalo Knoll; y el desarrollador Elías Flores.

En primer lugar se llevó a cabo la presentación general sobre el Algoritmo y Formulario de Denuncia con Predicción Temprana de Riesgo en el marco del SIAV y luego se dio a conocer la intervención del equipo de Data Género y su contribución al desarrollo del proyecto.

En el transcurso de la actividad se explicó la Introducción a la Plantilla de Denuncia, y luego se expuso sobre la construcción del Formulario de Denuncia con Predicción Temprana de Riesgo y sus fundamentos metodológicos.

Las magistradas y magistrados, y demás operadores judiciales tomaron conocimiento del proceso de diseño del algoritmo y su reconocimiento como herramienta judicial legítima, que fue desarrollada desde y para el Poder Judicial, con criterios éticos, técnicos y de protección de derechos fundamentales.

El SIAV constituye una herramienta creada por el STJ con el propósito de mejorar la respuesta del Estado frente a los casos de violencia, especialmente de género, mediante la integración, organización y circulación segura de información relevante entre las instituciones que intervienen en la materia.

El proyecto surgió de la necesidad de superar la fragmentación informativa entre organismos del Estado, lo que dificulta garantizar la protección integral y oportuna de las víctimas. La solidez de la herramienta quedó demostrada al resultar premiada en el “Concurso de Innovación para la Justicia”, impulsado por el BID y JusLab, por el módulo de alojamiento desarrollado junto al equipo de la Startup Data Género.