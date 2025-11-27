Patronato perdió la memoria

La escandalosa derrota de Patronato con Barracas Central volvió a estar en el tapete tras el comunicado del club entrerriano en apoyo a Tapia.

El club que más apoyo político recibió, que más acompañó la gente. También el club que más alegría le dio al simpatizante entrerriano: Campeón Copa Argentina, participación en Libertadores y Sudamericana.

Ese es Patronato. La institución que divide odios y amores. Debería ser respetado porque no hay otra entidad en la historia del fútbol provincial que más haya insistido para llegar a jugar en el profesionalismo.

Desde los años 70, pasando por aquella final perdida ante Gimnasia de Jujuy, los gloriosos del 78 clasificando al Nacional con un equipo pura sangre entrerriana. Y desde 2015, con idas y vueltas, pero jugando B Nacional o Primera A.

Todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, parece haberlo tirado por la borda con el Comunicado Oficial, apoyando la conducción de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino.

Y la gente estalló en las redes. El 99 por ciento de los comentarios son en contra de la decisión tomada desde el club, en consonancia con el copy paste del comunicado que le han hecho publicar a los clubes del fútbol. La mayoría de los hinchas de cada una de las entidades, incluidos los de Patronato, no están de acuerdo con esa decisión que va a contrapelo con el mensaje que desde la propia AFA han bajado sobre “el club es de los socios”.

Nada es casualidad. Ni en esta entidad ni en otra. Hay una idea de alinear la tropa. Fue justamente el propio Tapia quien felicitó por X la designación del nuevo presidente de la institución Adrián Bruffal.

Y se sabe, por lo bajo, los esfuerzos para que el Santo vuelva a recibir la venia de las huestes de calle Viamonte en Buenos Aires.

Todo políticamente correcto, en el momento incorrecto. Pero es claro que los clubes, incluido Patronato, no quieren pasar por la guillotina. Mejor, mantener los buenos modales. A ello también se alineó Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, el otro gran Lobo entrerriano.

Pero el respaldo hecho comunicado fue tomado como golpe bajo por los hinchas. Más si se recuerda aquel partido robo ante Barracas Central en la era Sava donde el local venció 2 a 1 con un pésimo arbitraje de Jorge Baliño. “Sin vergüenza” fue el título del diario Olé, por ejemplo. El equipo, relacionado con Tapia, prácticamente que lo mandó al descenso al ajustado elenco entrerriano.

Las redes hablaron en las últimas horas. Se leyeron frases como: “Dirigentes mediocres”, “que vergüenza”, “que poca memoria”, “copian y pegan, todos los clubes hicieron lo mismo”, “pregunten a los socios primeros y luego saquen el comunicado”, figuran como los más respetuosos. Patronato, víctima de los “polémicos arbitrajes” firmó un comunicado en el que “reafirma el apoyo a una gestión que ha demostrado un compromiso incansable con la integridad…convencidos de que este camino es el mejor representa los valores y la identidad del fútbol de nuestro país”.

El malhumor está instalado. El 2026 será complicado. No habrá que estar atentos solamente al armado del plantel, el partido, los árbitros sino también a pegar comunicados que parten desde la AFA.

Llevarse bien con el Rey. Felices los arrodillados.