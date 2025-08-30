La Sinfónica de Entre Ríos se presenta hoy en el CPC

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) dará un nuevo concierto este sábado a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná (San Martín 15). Organiza la Secretaría de Cultura de la provincia, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada. Auspicia el Instituto Israelí de Música y Iapser Seguros.

La OSER ofrecerá el concierto N° 11 de la temporada 2025, bajo la batuta de su director artístico, Luis Gorelik. El programa incluirá el estreno sudamericano de la Sinfonía No. 1 del compositor israelí Yinam Leef. Además, la orquesta interpretará la Sinfonía No. 1, Op. 68 de Johannes Brahms.

Sobre la Sinfonía No. 1 de Yinam Leef

Compuesta en 1981 y revisada en 1992, es una obra de un solo movimiento estructurada en forma de arco, donde la tensión musical aumenta progresivamente hasta un clímax y luego disminuye. La primera versión se escribió para una gran orquesta con una duración de 14 minutos. En 1992, Leef la revisó para una orquesta de tamaño mediano, lo que resultó en cambios significativos en la orquestación y la textura, prolongando la obra. A pesar de estos ajustes, los materiales motívicos, melódicos y armónicos originales se mantuvieron intactos.

La sinfonía se desarrolla a través de siete “olas”. Inicialmente, se presentan dos motivos principales: uno dramático, en las cuerdas, y otro figurativo, en los instrumentos de viento madera. También se introducen dos texturas corales que establecen los esquemas armónicos, y un canon a cuatro voces. A lo largo del desarrollo, estos elementos se intensifican y se combinan, culminando en la séptima “ola”, la más larga, donde aparecen simultáneamente y llevan la obra a su punto álgido.

El clímax se disuelve en una armonía estática, creando un fuerte contraste con la intensidad previa. A medida que la música se aquieta, el canon a cuatro voces reaparece como un eco. La sinfonía, que comienza con las instrucciones “oscuro, intenso, molto espressivo”, concluye de manera tranquila, como un reflejo lejano.