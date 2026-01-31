Desde que asumió Milei, más de 61 mil personas dejaron de trabajar en el Estado

Javier Milei, presidente de la Nación, impulsó un recorte de personal en el sector público que redujo la dotación del Estado en más de 58.000 empleados desde el inicio de su gestión (Reuters)

Desde que el actual Gobierno nacional comenzó su gestión, una de sus prioridades ha sido el recorte del gasto público, con el fin de lograr cuentas superavitarias. Hasta acá el objetivo se viene cumpliendo, pero a costa de grandes cambios que han tenido impacto directo en la economía y el empleo estatal.

Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante la administración libertaria el Estado despidió a 61.729 personas. Ese número comprende al personal de administración centralizada y descentralizada, a los trabajadores de empresas estatales y al personal militar y de seguridad.

Los números en detalle

De acuerdo al informe de “Dotación del personal” publicado por el Indec, en noviembre de 2023, justo antes de la asunción del actual presidente, había 338.392 empleados estatales activos en el país. Dos años más tarde, en diciembre de 2025, el número ya había descendido a 280.120 trabajadores. De ahí surge una diferencia negativa de 58.272 trabajadores (el Indec no incluye en el cálculo al personal militar y de seguridad).

La mayor parte del ajuste se hizo sobre la administración central, la estructura más grande que debe mantener el Estado. En noviembre de 2023 habían 227.928 empleados públicos trabajando directamente para el Gobierno. Hoy, la cantidad es de 190.936 trabajadores, es decir 36.992 menos.

En lo que respecta a las empresas estatales, la cantidad de empleados bajó de 110.464 a 89.184 en el período analizado. Eso significa que el recorte en ese caso fue de 21.280 personas. En ese punto, se debe tener en cuenta que algunas empresas han cerrado sus puertas, por lo que los despidos en esos casos fueron totales.

Si bien el recorte de personal se concentra en el balance de los dos primeros años de gestión, el informe del Indec también permite observar con mayor detalle lo ocurrido durante el último año completo, es decir entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. En ese período, la dotación total del sector público nacional pasó de 301.862 a 280.120 personas, lo que implica una reducción de 21.742 puestos de trabajo en doce meses.

Dentro de ese total, la administración pública nacional explicó la mayor parte de la baja. Según los datos oficiales, la cantidad de trabajadores en ese segmento descendió de 196.481 en diciembre de 2024 a 190.936 en diciembre de 2025. En términos absolutos, la caída fue de 5.545 personas, lo que equivale a una variación interanual negativa del 7,1%.

El ajuste fue más marcado en algunas estructuras específicas. La administración centralizada, que comprende a los ministerios y organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo, pasó de 43.527 trabajadores en diciembre de 2024 a 38.940 un año más tarde. Esa diferencia representa una reducción de 4.587 puestos, con una variación interanual de -10,5 por ciento.

En la administración descentralizada, que agrupa a organismos con mayor autonomía funcional, la dotación se redujo de 124.171 a 116.222 empleados en el mismo período. La baja fue de 7.949 personas, con una variación interanual de -6,4%. En tanto, la administración desconcentrada pasó de 22.449 a 21.733 trabajadores, lo que implica una reducción de 716 puestos, equivalente a una caída del 6,0% interanual.

Los denominados “otros entes” también mostraron una contracción, aunque de menor magnitud. En ese caso, la dotación descendió de 14.213 a 14.041 personas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que implica una baja de 172 trabajadores, con una variación interanual de -4,4 por ciento.

El recorte en las empresas del Estado

Además del ajuste en la administración pública nacional, el informe del Indec muestra una reducción significativa en la dotación de las empresas y sociedades del Estado. En diciembre de 2024, ese conjunto empleaba a 96.354 personas, mientras que en diciembre de 2025 el número se redujo a 89.184 trabajadores. La diferencia es de 7.170 puestos menos en un año, lo que representa una variación interanual de -7,4 por ciento.

Dentro de ese universo se incluyen empresas de sectores estratégicos como transporte, energía, servicios públicos, medios de comunicación y banca pública. Si bien el informe no discrimina las causas específicas de cada reducción, aclara que en algunos casos la baja se vincula con procesos de cierre, disolución o liquidación de determinadas sociedades, lo que derivó en recortes totales de personal.

En términos mensuales, el ajuste continuó durante el segundo semestre de 2025. Solo entre julio y diciembre de ese año, la dotación total del sector público se redujo de 287.650 a 280.120 personas. Esa variación implica una caída de 7.530 puestos en seis meses. En diciembre de 2025, la reducción mensual respecto de noviembre fue de 1.550 personas, lo que equivale a una baja del 0,6 por ciento.

