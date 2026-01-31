Falleció un hombre en Victoria a causa de leptospirosis: habría otros casos en estudio

Ante el aumento del riesgo estacional, el Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió en los últimos días recomendaciones clave para prevenir el hantavirus y la leptospirosis.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un vecino de Victoria, mayor de edad, a causa de leptospirosis. Según una fuente, habría otros dos casos en estudio. Asimismo, podría confirmarse un caso de dengue en la ciudad, lo que genera preocupación en la comunidad y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

El doctor César Santos, director del Hospital Salaberry de Victoria, señaló: “Un paciente derivado falleció; hasta el viernes no estaba cerrado lo epidemiológico, pero podría tratarse de leptospirosis”, publicó el periodista Chikilín Albornoz.

Ante el aumento del riesgo estacional, el Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió en los últimos días recomendaciones clave para prevenir el hantavirus y la leptospirosis, dos enfermedades graves transmitidas por roedores. Las autoridades advirtieron que el principal contagio se produce por el contacto o la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de animales infectados, especialmente del ratón colilargo. Alertaron sobre síntomas iniciales similares a un cuadro gripal y recordaron que el hantavirus no tiene vacuna ni tratamiento específico. Por ello, insistieron en reforzar la limpieza, ventilar ambientes cerrados y evitar la presencia de roedores en viviendas y zonas rurales.

¿Qué es la leptospirosis y como se contagia?

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite mediante el contacto directo con la orina de animales infectados, especialmente roedores, pero también ganado y otros animales domésticos. Esta bacteria puede ingresar al organismo humano por heridas en la piel o mucosas, especialmente cuando se está en contacto con aguas contaminadas, como ocurre durante inundaciones o lluvias intensas.