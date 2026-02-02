Reforma laboral y educativa: legisladores nacionales de Entre Ríos se reunieron con AGMER y CTA

La reunión se realizó en el marco de las acciones que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) viene sosteniendo para enfrentar las reformas que el gobierno de Javier Milei pretende realizar en materia laboral y en materia educativa, con la denominada “Ley de Libertad Educativa”.

En el encuentro participaron los legisladores nacionales por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay, Adán Bahl y Blanca Osuna junto a la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) representados por sus secretarios generales, Abel Antivero y Sergio Elizar, además de otros integrantes de las conducciones provinciales del sindicato docente.

Según se informó en un parte de prensa, durante la reunión, los representantes sindicales expresaron “su preocupación y rechazo ante las iniciativas que significan un rotundo retroceso en cuanto a condiciones laborales de los trabajadores en general y respecto a la educación pública, ya que la Ley de Libertad Educativa pretende derogar la Ley 26.206 que constituyó una conquista del sistema educativo y que consagra las bases de la educación pública en el país luego del intento de desmantelamiento del sistema en los 90’”.

Los legisladores nacionales coincidieron con los dirigentes sindicales en cuanto a la gravedad de las consecuencias que traerán aparejadas estas reformas y manifestaron su “compromiso de rechazarlas y de trabajar en el Congreso para construir las mayorías necesarias para que la ofensiva del gobierno nacional sobre los trabajadores y sobre el sistema educativo no sea sancionada en la legislatura”, se indicó.

Por parte de los trabajadores se evaluó la reunión como “muy positiva” y se valoró “la predisposición de los diputados y senadores de trabajar en conjunto y acompañar la lucha de los trabajadores”. A su vez, desde los sindicatos se esperan varias acciones de visibilización y reclamo en distintos puntos de la provincia y el país.