Sauce Montrull: maniataron a un hombre, le robaron el auto y dinero

Un hombre fue víctima de un violento asalto este sábado a la medianoche en la planta de gas envasado Axel, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Sauce Montrull.

El hecho sucedió cuando el propietario del lugar, descendió de su auto (un Hyundai Génesis color banco) para cerrar el portón de ingreso.

Fue en ese momento, cuando tres hombres encapuchados, armados y usando guantes, lo sorprendieron y lo obligaron a ingresar nuevamente al predio junto con su automóvil. Bajo amenazas, los atacantes le exigieron dinero y luego lo dejaron atado dentro de la planta. En tanto, los encapuchados huyeron del lugar en el automóvil del empresario. Al rato, la víctima pudo escaparse y dar aviso a la policía.

Paralelamente, un movil policial localizó el vehículo en estado de abandono en la entrada secundaria del aeroclub por ruta 12.

Según se indicó, los delincuentes sustrajeron del bolsillo del damnificado unos 150 mil pesos y del vehículo una suma aproximada de 200 mil pesos.