Gonzalo Siandra lleva al escenario de Saltimbanquis su obra teatral

En el espacio ubicado en Feliciano 546 de la capital entrerriana, se presentará la obra titulada "Alberto", un unipersonal de danza-teatro creado e interpretado por Gonzalo Siandra. La propuesta utiliza recursos escénicos de la danza, el teatro y la performance para abordar un relato atravesado por la intimidad familiar y la búsqueda de respuestas a secretos heredados. La velada está programada para el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:00.

La trama se construye a partir de la idea de un secreto que atraviesa a una familia y del modo en que este condiciona las preguntas y percepciones de los hijos sobre sus padres. El texto plantea la incertidumbre que surge en torno a la historia personal de los adultos que rodean la vida cotidiana y propone una respuesta imaginada frente a aquello que permanece oculto, o que incluso parece inalcanzable. En escena, el relato avanza como una búsqueda hacia esa intimidad.

La obra, según describe su autor, funciona como una ventana hacia los silencios y acuerdos familiares que muchas veces quedan por fuera de lo dicho, situación que se transforma en una forma de indagar en aquello que no se transmite de manera directa.

La dirección e interpretación están a cargo de Gonzalo Siandra, mientras que la producción general es un trabajo de Gisela Reyna. Se trata de un trabajo independiente que pone en diálogo diferentes disciplinas y se enmarca dentro de una búsqueda artística orientada a reflexionar y analizar en torno a la construcción de la memoria familiar y los límites de lo que se puede conocer de quienes nos precedieron.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, estudiantes de escuelas artísticas podrán acceder a un descuento y abonar $8.000. En boletería, el valor general será de $13.000.

Reservas al +54 9 11 34487702