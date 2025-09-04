Blasón: “En lo que va del año, en Paraná se secuestraron aproximadamente 200 armas de fuego”

El jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, se refirió al trabajo policial que llevó a secuestrar dos ametralladoras y un arma calibre 9mm. en la zona de barrio Paraná XVI de la capital provincial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Blasón afirmó que “es una preocupación de la policía, los fiscales y toda la sociedad, y esto demuestra el resultado del trabajo policial y judicial en la represión del delito. Son investigaciones que se vienen dando desde hace mucho tiempo, somos conscientes de que no escapamos a lo que pasa en todos lados, en todas las provincias”.

Aseguró que “en Paraná se ha atacado muy a nivel prevención e investigación en un trabajo muy mancomunado con todas las áreas de la policía y las fiscalías, para poder frenar esta clase de hechos que afectan tanto a la sociedad. Es una respuesta que se viene dando por parte de la policía que se viene en el transcurso del año con muchísimas armas secuestradas e investigaciones en trámite, con personas vinculadas que se han aportado pruebas e indicios a la Fiscalía para llevar adelante las acusaciones”.

Como ejemplo, recordó que “el año pasado fue algo muy importante esta investigación que se realizó con un allanamiento en una armería que de forma irregular proveía armas a personas que las compraban lícitamente, pero que posteriormente eran inmersas en el mercado ilegal y se usaban para cometer delitos. Allí hubo personas detenidas”. “Es un trabajo constante, continuo y que está dando resultados satisfactorios como se vio anoche, por un trabajo de Jefatura Departamental Paraná con la incautación de tres armas de grueso calibre, elementos que son puestos a disposición de la Fiscalía y son parte de las investigaciones que finalizan con la detención de personas que serán juzgadas y responsables de los delitos que hayan cometido”, definió.

Consultado por dónde se pudieron utilizar esas ametralladoras, Blasón mencionó que “actualmente tenemos un descenso sustancial de homicidios, aunque se habla de armas de fuego y de balaceras que se pueden vincular, y los homicidios que hubo en el 90% son problemas de convivencia o entre personas que ya se conocen. Después hay otro problema al que nos referimos con estas armas, hubo balaceras que seguramente tienen que ver con un control territorial o alguna venganza entre personas y tenemos indicios que pueden haber sido usados en este tipo de balaceras o disparos hacia un domicilio”. Puntualizó que “en lo que va del año, en Paraná se secuestraron aproximadamente 200 armas de fuego, las cuales vienen de un seguimiento: se usaron en un hecho, comenzó una investigación, hasta que se pudo dar con el arma y con las personas que las utilizaron. Todo esto es una investigación que conduce un fiscal junto con el personal policial”.

Por otra parte, confirmó que, si bien una persona escapó, “hay una pista” sobre el propietario de las mismas. “Hay una pista como en toda investigación que se debe probar a nivel judicial. Hay muchos datos que no puedo comentar para no hacer peligrar esa investigación. Hay muchos elementos de quien puede haber tenido estas armas, hay una persona que se dio a la fuga y se está trabajando en eso. Esto es un trabajo incansable que tiene que ver con medidas dispuestas desde el comando superior de la policía, hay muchas estrategias de prevención e investigación que se están llevando adelante para dar respuesta a la sociedad y para llevar estas pruebas y que las Fiscalías puedan llevar adelante acusaciones correctas a estas personas que estuvieron cometiendo estos hechos”.

En cuanto a la preocupación de la dirigencia política sobre este tema, el jefe policial evaluó que “a través del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que para nosotros ha sido una ventaja sustancial porque es policía y conoce de esto, hemos tenido lineamientos correctos y mucho acompañamiento al personal policial”. “Tenemos directicas muy claras para realizar el trabajo y acompañamiento de la gente también, vemos que la confía en nosotros, vemos el aporte de los vecinos, la gente se pone muy feliz cuando nos ve haciendo estos procedimientos y es un trabajo constante”, refirió.

Por último, señaló que “hay un trabajo en equipo junto con los fiscales y no escapamos a la situación que se ve en todo el país y en Latinoamérica, donde hay incrementos de ciertos hechos y talvez hay menos fiscales, pero con la optimización de los recursos, hoy la tecnología cumple un papel fundamental, hay áreas de ciber crimen que participan y que incorporan más análisis de datos, más elementos de prueba, es todo un trabajo complejo que ayuda a los fiscales. El trabajo es muy coordinado y se sigue dando respuestas”.