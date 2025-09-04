Nación autorizó una zona operativa aduanera en Santa Elena, a pedido de una exportadora agrícola

Mediante la Resolución 72/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero autorizó la “habilitación” de una zona operativa aduanera a la altura del kilómetro 724 del Río Paraná, en Santa Elena, provincia de Entre Ríos.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación, fue adoptada a pedido de la Firma LDC Argentina S.A. La zona operativa aduanera que acaba de ser autorizada está ubicada en la margen izquierda, km 724 del Canal Troncal de Navegación, en jurisdicción de la División Aduana de Paraná.

La empresa LDC no es otra que la multinacional Louis Dreyfus Company, nacida en 1851, y presente en la Argentina desde hace más de 120 años. Según informa desde su página web, “tiene una larga historia en la comercialización de productos agrícolas”, tales como “algodón, cereales y oleaginosas”, con “una cadena de suministro totalmente integrada en las principales zonas productivas del país”.

Según se explica en la Resolución de Aduanas, la terminal portuaria que acaba de ser autorizada pertenecía a “El Maná Puerto Buey S.A.”, hasta que pasó a manos de LDC Argentina SA.

En principio, el trámite para la habilitación lo había iniciado El Maná Puerto Buey. Según la resolución publicada este jueves, en el trámite iniciado por dicha firma se aludía a que la terminal portuaria en cuestión es operada por la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada.

A renglón seguido, en los considerandos de la resolución se deja constancia que “se presentó la firma LDC Argentina S.A. a efectos de informar la adquisición del paquete accionario de la sociedad “El Maná Puerto Buey S.A.” (CUIT 30-70865156-3), y de manifestar que sería la continuadora de las tramitaciones necesarias para la obtención de la habilitación del puerto”, objetivo que acaba de conseguir.

(Fuente: El Entre Ríos)