Senadores avanzaron con modificaciones al proyecto de Mecenazgo al Deporte

Se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el abordaje al proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.

Los presidentes de las Comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, Ramiro Favre (Colón-Juntos Por Entre Ríos) y de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante-Juntos Por Entre Ríos), trabajaron la iniciativa de expedientes unificados junto a los senadores Juan Conti (Tala-Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná-Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay-Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú-Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador-Más Para Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos) y Gloria Cozzi (Concordia-Juntos Por Entre Ríos).

El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tiene ocho títulos y 27 artículos. En el texto se clarifica que se entiende por mecenazgo al acto de patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por personas humana o jurídicas, consistente en aporte dinerario, sin fines de lucro para el mecenas, con el fin de la promoción, el estímulo y la práctica del deporte, promoviendo la participación del sector privado en el fortalecimiento de la práctica del deporte y la actividad físico-recreativa como elementos fundamentales de la educación y como factores básicos en la formación integral de la persona para estimular el desarrollo humano, sin más finalidad que el altruismo.

Asimismo, se estipula el objetivo de este Régimen de Mecenazgo del Deporte, que es permitir y facilitar la participación de personas humanas y jurídicas en la promoción y fomento en todas las formas del deporte, a través de la dación dineraria, a fin de patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las prácticas deportivas, recibiendo a cambio y, en su caso, el incentivo fiscal dispuesto en el artículo 14 de la presente ley. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Deportes de la Provincia.

En el encuentro desarrollado en la Sala de Comisiones ubicado en el segundo piso de Casa de Gobierno, los legisladores trabajaron detalladamente la redacción de la iniciativa. En este sentido avanzaron con modificar el artículo 14 referido al incentivo fiscal y se agregó un inciso.

Asimismo, se mejoraron para mayor claridad varios artículos relacionados al procedimiento del Régimen, en tanto también los artículos referidos a las sanciones. Recibió modificaciones, además, lo que establece la creación del Fondo Solidario del Deporte, el que será conformado por un porcentaje del aporte que realicen los Mecenas.