Victoria: murió un joven tras un choque que involucró dos motos y un auto

04 de Septiembre de 2025 - 07:55

Murió un joven motociclista tras protagonizar un choque la madrugada de este jueves en Victoria. El lamentable episodio sucedió en la zona céntrica de la ciudad e involucró a dos motos y un auto. Además de la víctima fatal, hay otra persona herida de gravedad.

Según se informó a Ahora, el impacto se dio en la intersección de las calles España y Piaggio. En las motocicletas viajaban tres hombres y una mujer y, a raíz de la violencia del choque, uno de los motociclistas falleció en el lugar.

El auto involucrado es un Mégane azul y las motos son una Motomel 125 cc. y una Honda Wave 110 cc., en la que viajaba la víctima fatal, quien no tenía casco puesto al momento del impacto.

