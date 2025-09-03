Los Juegos Evita, un adiós anunciado en Entre Ríos

En 2024 los Juegos Nacionales Deportivos Evita cumplieron 75 años de existencia. En ese marco se desarrolló en el Museo Evita de Buenos Aires una Exposición denominada Puntapié Inicial. La foto histórica de la misma mostró a Eva Perón inaugurando el primer certamen en el lejano 1948.

El argumento de dicho evento solamente cancelado en tiempos de Dictadura Militar fue promover la integración y la salud en los deportistas de todo el país. Además, muchos participantes de bajos recursos económicos, tenían la oportunidad (quizás la única) a través de este evento de conocer otros paisajes, especialmente el mar, ya que el punto de encuentro principal es Chapadmalal o Mar del Plata.

Se recuerda también, allá por los años 70, la participación de un equipo paranaense que alcanzó el título nacional en fútbol. Allí también actuó un tal Diego Armando Maradona, quien había viajado con el plantel de Cebollitas de Argentinos Juniors. Justamente la anécdota es que Paraná vence a Corrientes en la final y Maradona (había actuado en otra categoría), nacido en Esquina, fue a consolar a algunos jugadores correntinos tras la derrota. La foto quedó para siempre mostrando ese momento.

Fue en 1973 y se retomaban los Juegos tras años de no realización coincidente con el inicio de la Revolución Libertadora en 1955.

La cuestión que entre sube y baja Entre Ríos no dejó de participar inclusive teniendo una excelente actuación en 2024 alcanzando el sexto puesto en el medallero.

Sin embargo 2025 quedará marcado como el de “no participación”. Se sumaría así a un par y un poco más de provincias que tampoco irán.

Esta situación se puede analizar desde lo económico y lo político. También podría abrir el debate sobre el alcance deportivo.

Desde el gobierno provincial se esgrime la relocalización del presupuesto en otros programas provinciales. Por lo bajo también se menciona la ausencia de presupuesto para el deporte, utilizando un lápiz fino para dibujar algunos objetivos deportivos en el territorio.

Desde lo político, senadores justicialistas han realizado un pedido de informes en el que se den mayores precisiones, como análisis comparativos de gastos en los Juegos Entrerrianos. “Con este pedido, los senadores buscan garantizar transparencia, rendición de cuentas y la defensa de políticas públicas que no solo promuevan el deporte, sino que protejan los sueños y las oportunidades de los jóvenes entrerrianos”, resalta un artículo periodístico. De un lado hablan de un elevado costo para competir y por otro se menciona la desilusión que genera no poder participar.

En tiempos de ¿regreso? del Coprode (Consejo Provincial del Deporte), tratamiento de Ley de Mecenazgo (parte de la recaudación en impuestos iría a los clubes) y ausencia de obras de infraestructura importantes (el Parque Berduc viene lento en su pista de atletismo, por ejemplo) no ir a los Juegos Evita suena a desmotivación.

Tendrá el gobierno provincial a través de sus áreas salir a generar un poco más de optimismo y acompañamiento sin dudas.

Lo único claro es que este año, Entre Ríos no estará presente en el puntapié inicial.