Dos muertos en un choque frontal de dos camiones en la Ruta Nacional 18

Dos hombres murieron este jueves en un choque frontal de dos camiones en la ruta nacional 18, en el Departamento Villaguay.

Según se informó a ANÁLISIS, el siniestro vial fatal ocurrió en inmediaciones del acceso a la localidad de Jubileo.

Uno de los vehículos de gran porte pertenece a la empresa distribuidora de Paraná, Della Schiava, que se dirigía hacia Concordia con papel higiénico y otros elementos. El otro camión pertenece a la empresa constructora Pietroboni.

En principio, ambos camioneros fueron trasladados de urgencia al hospital de San Salvador, uno de ellos con la amputación de un brazo, pero ambos llegaron sin vida al nosocomio.

El tránsito se encuentra asistido, pero no interrumpido.