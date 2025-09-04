Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival para la próxima fase

En la Copa País, el selectivo de la Liga Paranaense enfrentará a la Liga Cañadense en la próxima fase.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya conoce a su rival para la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. Se trata del combinado de la Liga Cañadense, que viene de dejar en el camino a su par de Rafaela en la etapa inicial.

Desde el Consejo Federal de AFA aún no dieron a conocer detalles sobre cuándo se disputará la serie final, que definirá el representante de la Región en la instancia final del certamen que este año volvió a disputarse después de mucho tiempo.

Vale recordar que el combinado de la capital entrerriana viene de dejar en el camino a su par de Nogoyá en la primera fase.