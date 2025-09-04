Luciano Cáceres presentará en Santa Fe el unipersonal "Muerde"

El artista se presentará en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo" de la ciudad de Santa Fe (Junín 2475) la obra "Muerde". La propuesta está destinada a mayores de 14 años y se inscribe dentro del género del thriller teatral, con el cual recibió importantes reconocimientos en el país en los últimos años. La cita será el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:00.

La performance cuenta la historia de René, un hombre que fue abandonado en el taller familiar cuando apenas tenía diez años. El paso del tiempo para él se vuelve un enigma imposible de precisar. El presente lo encuentra cubierto de sangre, sin comprender el origen de esa situación y enfrentado a pensamientos que se vuelven insoportables. A través de imágenes que remiten a la violencia, el aserrín y los ladridos, la obra va desentramando un relato en el que los recuerdos, el pasado y los fantasmas familiares se imponen sobre su presente.

La pieza se encasilla como un unipersonal del orden policial en el que el protagonista intentará descubrir de dónde provienen sus heridas físicas y emocionales. En ese recorrido aparece la figura de Rosa, un personaje ligado a su historia pasada y a los silencios que marcaron su vida.

El texto de "Muerde" fue distinguido en 2015 con el segundo premio del concurso de obras inéditas del Fondo Nacional de las Artes. Con el tiempo, el montaje se consolidó como uno de los trabajos más elogiados de Cáceres en teatro, al punto de haber obtenido en 2024 el Premio Estrella de Mar en la categoría Mejor Unipersonal. A esto se suma el galardón entregado en 2023 por la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que también destacó la labor del actor.

Las entradas tienen un valor general de $10.000, y se encuentran disponibles en la boletería.