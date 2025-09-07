Colapinto confirmó que le pidieron el cambio de posición

Este domingo se desarrolló el Gran Premio de Monza, Italia, en el marco de la 16ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto terminó en el 17° puesto, luego de largar desde esa misma posición en una carrera en la que pudo hacer poco.

Tras la competencia, Colapinto habló con los periodistas y confirmó una situación que se vio sobre la pista. A tres vueltas del final de la competencia, el argentino (16°) cambió posiciones con Gasly (17°), que había quedado por detrás luego de su ingreso a los boxes.

Al ser consultado sobre si fue un pedido del equipo, el argentino confirmó que así fue y que desconoce los motivos por los que tomaron esta decisión. De esta manera no se produjo ninguna modificación para el argentino al cabo de las 53 vueltas que duró la competencia: terminó en la misma posición en la que finalizó.

Sobre el desarrollo de la carrera indicó que se trató de una competencia muy larga y muy dura para su equipo. “(Estuve) muy solo toda la carrera”, reflexionó y aclaró que se encuentra con bronca y que espera mejorar para la próxima final, que será en Azerbaiyán dentro de dos semanas.

“No pude hacer nada, es una pena”, evaluó luego. Colapinto es el único piloto que se encuentra sin puntos entre los que todavía forman parte de la grilla: Jack Doohan es el otro, pero es justamente a quien reemplazó Colapinto en Alpine.