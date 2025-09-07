“Dama narco”, así apodó el Ministerio de Seguridad a una mujer detenida en Concordia

Una mujer quedó detenida luego de constatarse que poseía 124 dosis de cocaína y 86.000 pesos. “Dama narco” fue el apodo que le asignó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una mujer dedicada a la venta de cocaína en la ciudad de Concordia, se destacó en un comunicado de prensa el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La Unidad Fiscal de Concordia a cargo de Fabio Zabaleta, encomendó a los efectivos de la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA) la investigación sobre la comercialización de estupefacientes registrada en el barrio Universitario de la mencionada ciudad.

Los federales comenzaron tareas de campo estableciendo que una mujer utilizaría dos domicilios ubicados sobre la calle Perú al 1500, para el acopio, fraccionamiento y venta de cocaína al menudeo.

Con las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, ordenó los allanamientos de ambas fincas.

Durante los procedimientos, para los cuales se contó con la colaboración del can detector de drogas “Mateo” y su guía, se logró la captura de la investigada y se incautaron 124 dosis de cocaína, fraccionadas y listas para su distribución, $86.000, 2 teléfonos celulares y demás documentación de interés para la causa.

La detenida, de nacionalidad argentina y de 19 años de edad, quedó junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

El Ministerio que conduce Patricia Bullrich bautizó a la joven “dama narco”, quizá desconociendo que la detención de mujeres que se dedican al narcomenudeo en Concordia se ha vuelto algo casi cotidiano.

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación y El Entre Ríos.